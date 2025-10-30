Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

“THE POLLING IS GETTING WORSE” FOR DEMOCRATS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 30, 2025

“THE POLLING IS GETTING WORSE” FOR DEMOCRATS”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture