Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript“THE NEW WORLD ORDER IS GONNA RUN THROUGH THE US” RealAmericasVoiceJan 20, 2026ShareTranscript“THE NEW WORLD ORDER IS GONNA RUN THROUGH THE US”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP DOJ IS TAKING ACTION AGAINST LEFTIST AGITATORS 3 mins ago • RealAmericasVoiceTAIWAN INVESTS “$250B” INTO AMERICA 6 mins ago • RealAmericasVoicePRESIDENT TRUMP TO SPEAK AT WEF ON WEDNESDAY 20 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA SENDS MYSTERY SEEDS TO TEXAS 24 mins ago • RealAmericasVoiceDON LEMON “IS NO JOURNALIST” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceA VOICE: NEW SINGLE BY JEFFREY STEELE 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFLIPPING THE FOOD PYRAMID 3 hrs ago • RealAmericasVoice