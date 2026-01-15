Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

“THE ISLAMISTS ARE USING THE LEFTISTS AS THE USEFUL IDIOTS”

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 15, 2026

“We are now in the United States, at stage three cancer when it comes to Islamic radicalism and infiltration…” - Brigitte Gabriel

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture