THE GREAT AMERICAN STATE FAIR WITH PRESIDENT TRUMP

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript2013THE GREAT AMERICAN STATE FAIR WITH PRESIDENT TRUMPRealAmericasVoiceJun 24, 20262013ShareTranscriptWatch our live team coverage of "The Great American State Fair" kick-off celebration with President Donald J. Trump. Pre-coverage begins at 5PM ET.WATCH LIVE ON YOUTUBEWATCH LIVE ON RUMBLEJoin RealAmericasVoice’s subscriber chatAvailable in the Substack app and on webJoin chatRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts“THIS COUNTRY IS NOT GOING TO HAVE COMMUNISTS”10 hrs ago • RealAmericasVoiceJUST IN: THUNE NOT INVITED TO MEETING WITH POTUS AND SENATORS11 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS FULL PRESS GAGGLE 6-23-26Jun 23 • RealAmericasVoiceDOJ CHARGES 455 FOR HEALTHCARE FRAUD FULL PRESSERJun 23 • RealAmericasVoiceDAG TODD BLANCHE ANNOUNCES CHARGES IN HEALTHCARE FRAUD SCHEMESJun 23 • RealAmericasVoiceVP VANCE SITS DOWN WITH DAVID BRODYJun 18 • RealAmericasVoiceTRUMP SLAMS OBAMA IRAN DEALJun 17 • RealAmericasVoice