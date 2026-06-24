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THE GREAT AMERICAN STATE FAIR WITH PRESIDENT TRUMP

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RealAmericasVoice
Jun 24, 2026

Watch our live team coverage of "The Great American State Fair" kick-off celebration with President Donald J. Trump. Pre-coverage begins at 5PM ET.

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