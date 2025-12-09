Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

THE GIFT — AND RESPONSIBILITY — OF TIME

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 09, 2025

“Your life is so short… we have no idea our expiration date. But what we do know is that we have a choice every day.” — Erika Kirk

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture