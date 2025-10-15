Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"THE FBI ARRESTED OVER 8K VIOLENT CRIMINALS"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 15, 2025

POTUS announces a 250% increase of arrests against violent perpetrators including crimes committed against children.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture