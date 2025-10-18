Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"THANK GOD WE HAVE OUR COMMANDER IN CHIEF IN OFFICE"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 18, 2025

“Our leadership matters. Night and day difference from a year ago - this is the direction our military needs to go.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture