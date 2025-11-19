TEXAS MOVES TO DESIGNATE CAIR AS A TERRORIST GROUP

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTEXAS MOVES TO DESIGNATE CAIR AS A TERRORIST GROUP RealAmericasVoiceNov 19, 2025ShareTranscriptMatt Tardio says Abbott’s action means CAIR “now not allowed to buy land or own buildings in Texas.” A major shift with big implications.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBREAKING NEWS FROM AG PAM BONDI 1 hr ago • RealAmericasVoiceAI FIGHT: CONGRESS TRYING TO "JAM THIS THROUGH" AGAIN 1 hr ago • RealAmericasVoiceTENS OF THOUSANDS OF NC STUDENTS ABSENT AFTER ICE ENFORCEMENT 1 hr ago • RealAmericasVoiceTEXAS TIGHTENS DMV RULES FOR ILLEGALS 1 hr ago • RealAmericasVoiceBANNON: “WE NEED HALF THE EQUITY” 1 hr ago • RealAmericasVoiceGEN Z’S “LEGIT BEEF” — AND WHY THEY’RE DRIFTING LEFT 3 hrs ago • RealAmericasVoiceDEMOCRATS CALL FOR TROOPS TO “REFUSE ORDERS”? 3 hrs ago • RealAmericasVoice“WE’RE PAYING FAR TOO MUCH FOR HEALTH CARE” 3 hrs ago • RealAmericasVoice