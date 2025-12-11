TEXAS COUNTIES RETURNING TO HAND-COUNTED PAPER BALLOTS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTEXAS COUNTIES RETURNING TO HAND-COUNTED PAPER BALLOTS RealAmericasVoiceDec 11, 2025ShareTranscript“This model could change the dynamics for the entire country.” - Grant StinchfieldShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts“FURIOUS EGYPT, IRAN PROTEST AGAINST WORLD CUP SOCCER LGBTQ+ PRIDE MATCH IN SEATTLE” 27 mins ago • RealAmericasVoiceREPORTS: HOMAN LAUNCHING INVESTIGATION INTO REP. OMAR’S IMMIGRATION STATUS 28 mins ago • RealAmericasVoice“UNTIL HEALTHCARE IS FIXED, EXPECT MORE SHUTDOWNS” 30 mins ago • RealAmericasVoiceICE RAIDS IN MINNESOTA 34 mins ago • RealAmericasVoiceMILLIONS IN CASH MOVED THROUGH MN AIRPORT? 36 mins ago • RealAmericasVoiceAZ COUNTY PARTNERS WITH ICE 37 mins ago • RealAmericasVoiceINVESTIGATION INTO MN FRAUD UNDERWAY 39 mins ago • RealAmericasVoice