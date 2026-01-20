Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"TERMS OF SURRENDER" IN DAVOS?

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 20, 2026

Steve Gruber predicts Trump will lean on America’s economic leverage at WEF—declaring, “We’re done picking up the bill for everybody else.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture