TERMINATING JOE BIDEN'S FUEL ECONOMY STANDARDS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTERMINATING JOE BIDEN'S FUEL ECONOMY STANDARDS RealAmericasVoiceDec 03, 2025ShareTranscript“Horrible actually...all sorts of problems to auto makers.” POTUS makes an announcement for NEW fuel economy standards being implemented.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPOTUS ON VENEZUELAN DRUG BOATS just now • RealAmericasVoiceTHIS WILL SAVE LIVES 3 mins ago • RealAmericasVoiceKEVIN HASSETT ON THE AUTO INDUSTRY AND ECONOMICS 5 mins ago • RealAmericasVoiceIT’S ALL ABOUT PRICE 7 mins ago • RealAmericasVoice“BORROW MONEY TO BUY A CAR, YOU’RE ALLOWED TO DEDUCT THE INTEREST” 10 mins ago • RealAmericasVoiceFORD CEO ON ENDING BIDEN'S FUEL ECONOMY STANDARDS 1 hr ago • RealAmericasVoice"PEOPLE WERE BRAINWASHED...THE GREEN NEW SCAM" ENDS 1 hr ago • RealAmericasVoice"THE WAY DEMS TALK ABOUT AFFORDABILITY IS A LIE AND..." 1 hr ago • RealAmericasVoice