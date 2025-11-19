TENS OF THOUSANDS OF NC STUDENTS ABSENT AFTER ICE ENFORCEMENT

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptTENS OF THOUSANDS OF NC STUDENTS ABSENT AFTER ICE ENFORCEMENT RealAmericasVoiceNov 19, 2025ShareTranscriptMichelle Morrow says 28,000 students missed school after Trump sent ICE and argues, “Correction is actually painful. And we all know that.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBREAKING NEWS FROM AG PAM BONDI 5 mins ago • RealAmericasVoiceAI FIGHT: CONGRESS TRYING TO "JAM THIS THROUGH" AGAIN 7 mins ago • RealAmericasVoiceTEXAS TIGHTENS DMV RULES FOR ILLEGALS 13 mins ago • RealAmericasVoiceBANNON: “WE NEED HALF THE EQUITY” 15 mins ago • RealAmericasVoiceGEN Z’S “LEGIT BEEF” — AND WHY THEY’RE DRIFTING LEFT 2 hrs ago • RealAmericasVoiceDEMOCRATS CALL FOR TROOPS TO “REFUSE ORDERS”? 2 hrs ago • RealAmericasVoice“WE’RE PAYING FAR TOO MUCH FOR HEALTH CARE” 2 hrs ago • RealAmericasVoice