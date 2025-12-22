TAX REFUND CHECKS ESTIMATED TO BE BIGGER

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1TAX REFUND CHECKS ESTIMATED TO BE BIGGER RealAmericasVoiceDec 22, 20251ShareTranscript"Massive refund checks in Spring of 2026". Mike Hahn explains the affordability narrative is going to "flip the Democrats on their head."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSTANDING UP FOR PARENTS AND FAMILIES26 mins ago • RealAmericasVoiceIVERMECTIN AND HYDROXYCHLOROQUINE’S ROLE IN TREATING CANCER 27 mins ago • RealAmericasVoiceCOVID VACCINE CAUSES HEART INFLAMMATION? WHY IS THERE NO WARNING? 35 mins ago • RealAmericasVoice“CREATING A HEALTHCARE PLAN TO BRING DOWN PREMIUMS” 37 mins ago • RealAmericasVoice"GREENLAND'S A BIG DEAL" 40 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON MADURO 42 mins ago • RealAmericasVoiceMORE JOBS - TRUMP45 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON THE SEIZED OIL 2 hrs ago • RealAmericasVoice