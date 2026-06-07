TASHA OWENS OPENS WITH STAR SPANGLED BANNER

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript31TASHA OWENS OPENS WITH STAR SPANGLED BANNERRealAmericasVoiceJun 07, 202631ShareTranscriptMUST WATCH: Tasha Owens kicks “Sea To Shining Sea” off with an amazing rendition of The Star Spangled Banner!ShareShare Real America's VoiceShareRefer a friendThanks for reading Real America's Voice! This post is public so feel free to share it.ShareDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSOMEONE HAS TO GO FIRSTJun 7 • RealAmericasVoiceGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceIF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYJun 7 • RealAmericasVoiceWHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?Jun 7 • RealAmericasVoiceEPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceTHEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSJun 7 • RealAmericasVoiceONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.Jun 7 • RealAmericasVoice