Real America's Voice

Real America's Voice

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TASHA OWENS OPENS WITH STAR SPANGLED BANNER

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RealAmericasVoice
Jun 07, 2026

MUST WATCH: Tasha Owens kicks “Sea To Shining Sea” off with an amazing rendition of The Star Spangled Banner!

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