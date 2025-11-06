Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

TARIFFS HELP DEFNED OURSELVES, A MATTER OF "NATIONAL SECURITY"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 06, 2025

POTUS responds to a question about the Supreme Court cases on tariffs. “If we didn’t have tariffs we wouldn’t be able to defend ourselves.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture