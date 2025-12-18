Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

TARGET EMPLOYEE HARASSED FOR WEARING CHARLIE KIRK SHIRT

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 18, 2025

"This story has many twists and turns". Watch the clip unfold as an older woman who works at Target get berated by a customer, "just nasty".

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture