Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

TAKING IRAN'S NUCLEAR CAPABILITY AWAY

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 19, 2025

“That was a real cloud over the whole Middle East and now they want to make a deal.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture