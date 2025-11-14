Real America's Voice

STOP CONFUSING GDP WITH REAL LIFE

Nov 14, 2025

“We have to stop confusing the GDP for economic conditions. We have to stop confusing the stock market for cost of living.” — Jack Posobiec

