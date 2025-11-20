STOCK TRADING BAN IN CONGRESS?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptSTOCK TRADING BAN IN CONGRESS? RealAmericasVoiceNov 20, 2025ShareTranscript“Stock trading by members of Congress should be prohibited.” - Rep. Mariannette Miller-Meeks, M.D. weighs in with John Solomon.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBLUE STATE FLIGHT TO RED STATES 4 mins ago • RealAmericasVoiceREP. CRAWFORD ON VENEZUELAN DRUG BOATS 6 mins ago • RealAmericasVoiceREFORMING COUNTERINTELLIGENCE SO WE’RE NOT “ABUSING AMERICANS” 7 mins ago • RealAmericasVoiceHALLIGAN ADMITS THAT THE FULL GRAND JURY “NEVER SAW THE FINAL INDICTMENT AGAINST COMEY.” 10 mins ago • RealAmericasVoiceJIM JORDAN URGED THE DOJ TO PROSECUTE FORMER LEAD ATTORNEY FROM JACK SMITH’S OFFICE 12 mins ago • RealAmericasVoiceADDING AI MORATORIUM TO THE NDAA? 1 hr ago • RealAmericasVoiceROEBERG RUNNING FOR AG OF ARIZONA 1 hr ago • RealAmericasVoice