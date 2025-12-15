STATS SHOW RAMPANT CRIME: "COMING FROM THIS FOREIGN POPULATION"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptSTATS SHOW RAMPANT CRIME: "COMING FROM THIS FOREIGN POPULATION" RealAmericasVoiceDec 15, 2025ShareTranscriptKristin Ziccarelli: I am glad our administration is spotlighting it but it very much needs to be tackled in Europe.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts"MUSLIM WORLD FAR MORE VIOLENT THAN GENERAL POPULATION" just now • RealAmericasVoiceFBI FOILED L.A. TERROR ATTACK: UNCOVERING FUNDING DIRECTLY RELATED 3 mins ago • RealAmericasVoice"MORE PLAUSIBLE CONSPIRACY THEORIES" NOT BEING EXPLORED? 5 mins ago • RealAmericasVoiceTACTICAL EXPERT & GREEN BERET ANSWERS QUESTION ABOUT TYLER ROBINSON'S GUN 2 hrs ago • RealAmericasVoice"ARTIFICIAL NARRATIVES PEOPLE ARE PUSHING" ON CHARLIE'S MURDER 2 hrs ago • RealAmericasVoiceMEDAL CEREMONY AT THE WHITE HOUSE FOR MEXICAN BORDER SECURITY 3 hrs ago • RealAmericasVoiceBONDI BEACH ATTACK: SHOOTER TIED TO ISLAMIC ISIS CELL 3 hrs ago • RealAmericasVoiceROB REINER ON CHARLIE KIRK'S MURDER 3 hrs ago • RealAmericasVoice