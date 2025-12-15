Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

STATS SHOW RAMPANT CRIME: "COMING FROM THIS FOREIGN POPULATION"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 15, 2025

Kristin Ziccarelli: I am glad our administration is spotlighting it but it very much needs to be tackled in Europe.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture