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Real America's Voice

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SPLC IN THE HOT SEAT

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RealAmericasVoice
Jun 04, 2026

Tyler O’Neil says a superseding indictment could put SPLC funds at risk, calling the allegations of donor fraud and bank fraud “very damning.”

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