Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript41SOMEONE HAS TO GO FIRSTRealAmericasVoiceJun 07, 202641ShareTranscriptGlenn Beck invokes Lincoln’s Gettysburg Address and challenges Americans to stop waiting for someone else to lead.“Someone has to go first. Let it be me.”Refer a friendGive a gift subscriptionJoin RealAmericasVoice’s subscriber chatAvailable in the Substack app and on webJoin chatDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceIF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYJun 7 • RealAmericasVoiceWHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?Jun 7 • RealAmericasVoiceEPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceTHEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSJun 7 • RealAmericasVoiceONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.Jun 7 • RealAmericasVoice