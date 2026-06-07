Real America's Voice

Real America's Voice

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SOMEONE HAS TO GO FIRST

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RealAmericasVoice
Jun 07, 2026

Glenn Beck invokes Lincoln’s Gettysburg Address and challenges Americans to stop waiting for someone else to lead.

“Someone has to go first. Let it be me.”

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