Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

SMALL BUSINESS OWNERS HAVE HOPE WITH PRESIDENT TRUMP

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 08, 2026

“Small business optimism is above its 52-year average now.” - Kelly Loeffler

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture