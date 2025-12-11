SHERIFF LAMB SAYS BIDEN BORDER FAILURE WAS “MALICIOUS”

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptSHERIFF LAMB SAYS BIDEN BORDER FAILURE WAS “MALICIOUS” RealAmericasVoiceDec 11, 2025ShareTranscript“I think they purposely did what they did… they just absolutely turned their back on the American people.” — Sheriff Mark LambShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsMAGA PRESSURE CAMPAIGN HITS INDIANA SENATE 11 mins ago • RealAmericasVoiceINSIDE THE INDIANA SENATE DOGFIGHT 14 mins ago • RealAmericasVoiceMASSEY’S NATO EXIT BILL FACES UPHILL BATTLE 1 hr ago • RealAmericasVoiceSTEVE HILTON: “CALIFORNIA IS READY FOR A REVOLUTION” 1 hr ago • RealAmericasVoiceSHERIFF LAMB BACKS TRUMP ON TANKER SEIZURE 1 hr ago • RealAmericasVoiceGOP STRUGGLES TO SELL TRUMP’S ECONOMIC WINS 1 hr ago • RealAmericasVoiceRATE CUTS AND ROARING MARKETS 1 hr ago • RealAmericasVoice