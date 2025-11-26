SEDITIOUS SIX: BANNON SAYS "RECALL KELLY TODAY"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptSEDITIOUS SIX: BANNON SAYS "RECALL KELLY TODAY" RealAmericasVoiceNov 26, 2025ShareTranscriptSteve Bannon calls for recalling Sen. Mark Kelly to active duty for a rapid court-martial, warning there should be “no games.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBREAKING: GEORGIA DECLINING TO PURSUE FANNI WILLIS CASE AGAINST POTUS & OTHERS 15 mins ago • RealAmericasVoice"WITKOFF LEAKS"? THE DEEP STATE WANTS TO KEEP THE UKRAINIAN WAR GOING 17 mins ago • RealAmericasVoice"THIS IS HOW TRUMP'S DONE ALL OF HIS ROLL OUTS": MUSLIM BROTHERHOOD EO 1 hr ago • RealAmericasVoiceINDIANA REDISTRICTING REVERSAL: TRUMP PRESSURE WORKS 1 hr ago • RealAmericasVoiceRED VS BLUE ECONOMY: THE INDEX THEY DON’T WANT YOU TO SEE 3 hrs ago • RealAmericasVoiceTRUMP FORMALLY DESIGNATES MUSLIM BROTHERHOOD A TERRORIST ORG 3 hrs ago • RealAmericasVoiceBIDEN REFUGEE VETTING FAILURE EXPOSED 3 hrs ago • RealAmericasVoice