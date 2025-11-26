Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

SEDITIOUS SIX: BANNON SAYS "RECALL KELLY TODAY"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 26, 2025

Steve Bannon calls for recalling Sen. Mark Kelly to active duty for a rapid court-martial, warning there should be “no games.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture