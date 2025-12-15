Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

SEC OF WAR DEFINES WHAT MEXICAN BORDER PATROL DEFENSE MEDAL MEANS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 15, 2025

“Border security IS national security. NOBODY is crossing the southern border.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture