SEC. NOEM ADDRESSES LAST NIGHT'S VIOLENCE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1SEC. NOEM ADDRESSES LAST NIGHT'S VIOLENCE RealAmericasVoiceJan 15, 20261ShareTranscriptSec. Noem: "Last night, what we saw was three individuals weaponized shovels and brooms and attack an ice officer that had to defend himself."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBECCA GOOD "CLAIMS" RENEE WAS HER WIFE: INACCURATE 48 mins ago • RealAmericasVoiceUNLAWFUL LEAK FROM A PENTAGON CONTRACTOR 1 hr ago • RealAmericasVoiceMUGSHOTS OF HEINOUS CRIMINALS ICE IS REMOVING FROM COMMUNITIES 1 hr ago • RealAmericasVoiceDEMS LIKE WALZ ENCOURAGING "VIOLENCE" 1 hr ago • RealAmericasVoiceRILEY GAINES IN THE NEW MEDIA SEAT: SCOTUS ON SEX-BASED RIGHTS 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS' NEW HEALTHCARE PLAN! 2 hrs ago • RealAmericasVoiceNEW: "OVERWHELMINGLY POSITIVE ECONOMIC DATA" THIS WEEK 2 hrs ago • RealAmericasVoiceBREAKING: 3 ILLEGAL IMMIGRANTS WHO ATTACKED ICE LET IN UNDER BIDEN 2 hrs ago • RealAmericasVoice