SEC. HEGSETH ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH GROK

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptSEC. HEGSETH ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH GROK RealAmericasVoiceJan 13, 2026ShareTranscript“Very soon, we will have the world’s leading AI models on every unclassified and classified network throughout our department.” - Sec. HegsethShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE LEFTIST MEDIA IS CLUTCHING THEIR PEARLS OVER IRANIAN PROTESTS 3 hrs ago • RealAmericasVoicePREPARING TO WIN THE FUTURE 3 hrs ago • RealAmericasVoice“DATA HOARDING IS NOW A NATIONAL SECURITY RISK” 3 hrs ago • RealAmericasVoiceNEW CDAO OF DEPT. OF WAR 3 hrs ago • RealAmericasVoiceNEW WAYS OF FIGHTING WITH AI 3 hrs ago • RealAmericasVoiceAMERICA’S OPEN SCIENTIFIC COMMUNITY IS AN ADVANTAGE 3 hrs ago • RealAmericasVoice21ST CENTURY TECHNOLOGICAL SUPREMACY 3 hrs ago • RealAmericasVoice