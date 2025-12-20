ROB SCHNEIDER COMMENTS ON THE ANTIFA ATTACK AT BERKELEY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptROB SCHNEIDER COMMENTS ON THE ANTIFA ATTACK AT BERKELEY RealAmericasVoiceDec 20, 2025ShareTranscriptROB SCHNEIDER COMMENTS ON THE ANTIFA ATTACK AT BERKELEYShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP DANCES IN NC 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS ON HITTING ISIS IN SYRIA 1 hr ago • RealAmericasVoicePOTUS ON ILLEGAL IMMIGRATION 2 hrs ago • RealAmericasVoiceNO TAX ON TIPS TESTIMONY 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS DELIVERING ON ENERGY PRICES 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS DELIVERING LOWER PRICES AND HIGHER WAGES 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON HILLARY 2 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS TORCHES ILHAN OMAR 2 hrs ago • RealAmericasVoice