Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

RESCHEDULING MARIJUANA: "THIS IS NOT LEGALIZING IT..."

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 18, 2025

POTUS asks a Doctor to weigh in: "It is is making easier to do research so we can use it when it is mutated and optimized."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture