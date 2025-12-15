REINER, WIFE HOMICIDE?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptREINER, WIFE HOMICIDE? RealAmericasVoiceDec 15, 2025ShareTranscriptBREAKING: ROB REINER, WIFE FOUND D3AD IN HOME, being investigated as a homicide.ShareDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts"MUSLIM WORLD FAR MORE VIOLENT THAN GENERAL POPULATION" just now • RealAmericasVoiceFBI FOILED L.A. TERROR ATTACK: UNCOVERING FUNDING DIRECTLY RELATED 3 mins ago • RealAmericasVoice"MORE PLAUSIBLE CONSPIRACY THEORIES" NOT BEING EXPLORED? 5 mins ago • RealAmericasVoiceTACTICAL EXPERT & GREEN BERET ANSWERS QUESTION ABOUT TYLER ROBINSON'S GUN 2 hrs ago • RealAmericasVoice"ARTIFICIAL NARRATIVES PEOPLE ARE PUSHING" ON CHARLIE'S MURDER 2 hrs ago • RealAmericasVoiceMEDAL CEREMONY AT THE WHITE HOUSE FOR MEXICAN BORDER SECURITY 3 hrs ago • RealAmericasVoiceBONDI BEACH ATTACK: SHOOTER TIED TO ISLAMIC ISIS CELL 3 hrs ago • RealAmericasVoiceROB REINER ON CHARLIE KIRK'S MURDER 3 hrs ago • RealAmericasVoice