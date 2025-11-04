Real America's Voice

RED ALERT IN PA FROM SCOTT PRESLER

Nov 04, 2025

Chester County, PA polling locations are running out of provisional ballots and voters are being turned away.

