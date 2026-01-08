RAV TRAVELING WITH SEC OF WAR : ARSENAL OF FREEDOM TOUR

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptRAV TRAVELING WITH SEC OF WAR : ARSENAL OF FREEDOM TOUR RealAmericasVoiceJan 08, 2026ShareTranscriptBeni Rae Harmony will be traveling to meet defense leaders and follow the Sec. of War on a tour for military technology.Share Real America's VoiceShareDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBOMBSHELL VIDEO OF COMMANDER BOVINO 21 mins ago • RealAmericasVoiceAMERICA'S FIRST FUSION PLANT — SITE SELECTION UNDERWAY 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFBI WARNS ANTI-ICE ORGANIZERS 2 hrs ago • RealAmericasVoiceBOMBSHELL: $350 MIL A YEAR FLYING OUT OF MN IN CASH 2 hrs ago • RealAmericasVoiceJOHNSON: “SOCIALISM DESTROYS SOCIETY” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceSEN. JOHNSON: SH00TING "IS A TRAGEDY” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceJOHNSON: VENEZUELA OIL SHOULDN’T ENRICH DICTATORS 2 hrs ago • RealAmericasVoiceRAV HEADS TO CALIFORNIA WITH SEC. OF WAR 2 hrs ago • RealAmericasVoice