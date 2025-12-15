RAV LAUNCHES 24/7 X STREAM

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript81RAV LAUNCHES 24/7 X STREAMRealAmericasVoiceDec 15, 202581ShareTranscriptYou can now watch RAV 24/7 on X!JOIN US LIVE NOWShareShare Real America's VoiceJOIN RAV AMBASSADORSDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPRESIDENT TRUMP ATTENDS ARMY-NAVY GAME IN BALTIMORE 2 mins ago • RealAmericasVoiceKAMALA HARRIS RUNNING FOR PRESIDENT IN 2028? 40 mins ago • RealAmericasVoiceLEFTISTS BLAME GUNS 42 mins ago • RealAmericasVoiceA TRAGIC WEEKEND 43 mins ago • RealAmericasVoiceFIXING WHAT IS BROKEN IN OUR SOCIETY 45 mins ago • RealAmericasVoiceREP. VAN DUYNE ON HEALTH CARE IN AMERICA 53 mins ago • RealAmericasVoice“WE WERE TRYING TO EXPLORE THE CLINTON FOUNDATION, AND WE WERE TOLD NO BY FBI HQ” 55 mins ago • RealAmericasVoice“THIS IS PREVALENT IN THE FBI. THEY HAVE THIS DEEP INNER STATE THAT IS PROTECTING FOLKS.” 57 mins ago • RealAmericasVoice