Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

RAV CONFRONTS ALEX SOROS: HE GOES QUIET

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 21, 2026

RAV Espanol's Javier Negre asks Alex Soros if he is happy to promote the woke agenda, all of a sudden Alex gets camera shy.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture