Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

PUMP PRICES

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 15, 2025

The MSM doesn’t cover this much, because there are few gas stations in Manhattan. The national average is down to $3.06/gallon for regular.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture