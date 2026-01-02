Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

“PROSECUTE, PROSECUTE, PROSECUTE”

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 02, 2026

Mike Lindell: "If they steal money from daycares and everything else, you think they won't steal your elections?"

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture