Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

PRIVATIZING TSA? BRIAN GLENN ASKS POTUS HIS THOUGHTS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 06, 2025

“Sometimes government CAN be better.” He also added that air traffic control will be gaining all new equipment soon.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture