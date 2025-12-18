PRESIDENT TRUMP’S ADDRESS: “A VICTORY LAP WITH A PURPOSE”

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPRESIDENT TRUMP’S ADDRESS: “A VICTORY LAP WITH A PURPOSE” RealAmericasVoiceDec 18, 2025ShareTranscript“I think this is going to be a victory lap with a purpose. And that purpose is looking ahead to the midterm elections.” - Mark SerranoShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPresident Trump on Energy Savings and More 2026 Plans 2 mins ago • RealAmericasVoiceWhat We Will See in 2026 with President Trump 6 mins ago • RealAmericasVoice“Let’s Look at the Facts” 8 mins ago • RealAmericasVoice“I Inherited a Mess” 10 mins ago • RealAmericasVoice“THERE’S A WAR AGAINST WESTERN CIVILIZATION” 20 mins ago • RealAmericasVoiceIS TRUMP WORKING TO CREATE A HOUSING BOOM? 22 mins ago • RealAmericasVoiceREEVALUATION FOR TROOPS WHO REFUSED THE COVID VACCINE 1 hr ago • RealAmericasVoiceSCHUMER WROTE THE “MARITIME DRUG LAW ENFORCEMENT” 2 hrs ago • RealAmericasVoice