PRESIDENT TRUMP ON THE ABRAHAM ACCORDS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPRESIDENT TRUMP ON THE ABRAHAM ACCORDS RealAmericasVoiceDec 29, 2025ShareTranscript"The Abraham Accords are great... it was one of the great achievements. They'll be expanded.” - President TrumpShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWHERE IS ALL THE MN FRAUD MONEY GOING? 28 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING NEWS: DAYCARE FRAUD CONCERNS IN WASHINGTON STATE 29 mins ago • RealAmericasVoiceROBERTS ON BIRTHRIGHT CITIZENSHIP: “WE NEED TO FIX THIS” 31 mins ago • RealAmericasVoiceILLEGAL ALIENS COMMIT MORE CRIMES THAN LEGAL RESIDENTS? 34 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING DOWN WHY TRUMP CAN CALL THE NATIONAL GUARD TO LOUISIANA BUT NOT IN CHICAGO 36 mins ago • RealAmericasVoiceBILLIONS IN MONEY MISMANAGEMENT IN CA 40 mins ago • RealAmericasVoiceMASSIVE FRAUD UNCOVERED IN CALIFORNIA 42 mins ago • RealAmericasVoiceTHE VATICAN SHOWCASES PRO-LIFE NATIVITY SCENE 43 mins ago • RealAmericasVoice