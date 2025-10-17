Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

PRESIDENT TRUMP ON ENDING UKRAINE/RUSSIA WAR

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 17, 2025

POTUS: “I think President Putin wants to end the war... I think President Zelenskyy wants to get it ended. Now we have to get it done.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture