PRESIDENT TRUMP GREETS A TEAM MEMBER FROM MINNESOTA

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPRESIDENT TRUMP GREETS A TEAM MEMBER FROM MINNESOTA RealAmericasVoiceDec 12, 2025ShareTranscriptPresident Trump: “Any Somalians on the team? I don’t think so!”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsLEGISLATION TO BUILD A MEMORIAL FOR THE VICTIMS OF THE BIDEN BORDER CRISIS 7 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON REP. ILHAN OMAR 14 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP ON OBAMACARE 15 mins ago • RealAmericasVoiceRAMIREZ ON THE MILITARIZATION OF THE CALIFORNIA-MEXICO BORDER 17 mins ago • RealAmericasVoice1980 MEN’S OLYMPIC HOCKEY TEAM PRESENTS A GIFT TO PRESIDENT TRUMP 21 mins ago • RealAmericasVoicePRESIDENT TRUMP SIGNS “THE MIRACLE ON ICE BILL” 25 mins ago • RealAmericasVoice“ONE OF THE BIGGEST MOMENTS I’VE EVER SEEN IN SPORTS” 27 mins ago • RealAmericasVoice