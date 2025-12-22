Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

PRES TRUMP IS NOT LETTING THE CCP TAKE OVER: "A VERY BIG DEAL"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 22, 2025

"There are a lot of ways to own the resources other than invading it and running up the flag. NO China you cannot monopolize Venezuela's oil."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture