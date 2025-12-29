Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS WELCOMES PM NETANYAHU TO MAR-A-LAGO

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 29, 2025

POTUS tells the press they will be discussing "disarming Hamas."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture