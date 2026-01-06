POTUS WANTS VOTER I.D.

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS WANTS VOTER I.D. RealAmericasVoiceJan 06, 2026ShareTranscriptPOTUS: "You have to have voter I.D... The only reason somebody doesn't want that is because they want to cheat."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPOTUS: "WE INHERITED A MESS!" 3 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS WANTS COGNITIVE TESTS FOR POLITICIANS 3 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON RADICAL LEFT PROTESTERS 3 hrs ago • RealAmericasVoiceMUST WATCH HILARIOUS MOMENT WITH POTUS 3 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS ON MEDIA NOT REPORTING 'PEACEFULLY' PROTEST 3 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS HONORS REP. LAMALFA 3 hrs ago • RealAmericasVoiceEVIDENCE STACKS UP AGAINST MADURO 4 hrs ago • RealAmericasVoice