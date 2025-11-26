POTUS: TWEET REPOSNSE TO NATIONAL GURADSMEN SHOOTING

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS: TWEET REPOSNSE TO NATIONAL GURADSMEN SHOOTING RealAmericasVoiceNov 26, 2025ShareTranscript“The animal that shot the two National Guardsmen...will pay a very steep price.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBREAKING: 2 NATIONAL GUARDSMEN SUCCUMBED TO INJURIES 11 mins ago • RealAmericasVoiceD.C. GUARDSMEN SHOOTING: WHAT ARE THE RULES OF ENGAGEMENT? 13 mins ago • RealAmericasVoiceVP JD VANCE ON NATIONAL GUARDSMEN SHOOTING: "SAY A PRAYER" 15 mins ago • RealAmericasVoiceLIVE LOOK: NATIONAL GUARD MEMBERS SHOT IN D.C., SUSPECT IN CUSTODY 19 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING NEWS: 2 NATIONAL GUARD SOLDIERS SHOT, INJURED 21 mins ago • RealAmericasVoice"WHAT MATTERS IN OUR OWN HEMISPHERE IS MORE IMPORTANT" THAN EUROPE +ABROAD 23 mins ago • RealAmericasVoiceLIVE: VP JD VANCE HANDING OUT CHOW TO MILITARY 25 mins ago • RealAmericasVoice