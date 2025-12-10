Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS TO ZELENSKYY: TIME "TO BE REALISTIC"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 10, 2025

POTUS says there is another meeting in talks with Zelenskyy.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture