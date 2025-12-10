POTUS TO ZELENSKYY: TIME "TO BE REALISTIC"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS TO ZELENSKYY: TIME "TO BE REALISTIC" RealAmericasVoiceDec 10, 2025ShareTranscriptPOTUS says there is another meeting in talks with Zelenskyy.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts“FURIOUS EGYPT, IRAN PROTEST AGAINST WORLD CUP SOCCER LGBTQ+ PRIDE MATCH IN SEATTLE” 27 mins ago • RealAmericasVoiceREPORTS: HOMAN LAUNCHING INVESTIGATION INTO REP. OMAR’S IMMIGRATION STATUS 28 mins ago • RealAmericasVoice“UNTIL HEALTHCARE IS FIXED, EXPECT MORE SHUTDOWNS” 30 mins ago • RealAmericasVoiceTEXAS COUNTIES RETURNING TO HAND-COUNTED PAPER BALLOTS 32 mins ago • RealAmericasVoiceICE RAIDS IN MINNESOTA 34 mins ago • RealAmericasVoiceMILLIONS IN CASH MOVED THROUGH MN AIRPORT? 35 mins ago • RealAmericasVoiceAZ COUNTY PARTNERS WITH ICE 37 mins ago • RealAmericasVoiceINVESTIGATION INTO MN FRAUD UNDERWAY 39 mins ago • RealAmericasVoice