Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS TO SPEAK AT DAVOS THIS WEDNESDAY

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 19, 2026

Brian Glenn reports LIVE from Switzerland where he explains why it is important that POTUS is there to discuss American first policies.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture