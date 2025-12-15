POTUS TO SIGN EO CLASSIFYING FENTANYL AS A WEAPON OF MASS DESTRUCTION

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptPOTUS TO SIGN EO CLASSIFYING FENTANYL AS A WEAPON OF MASS DESTRUCTION RealAmericasVoiceDec 15, 2025ShareTranscript“I am taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPRESIDENT TRUMP ATTENDS ARMY-NAVY GAME IN BALTIMORE 2 mins ago • RealAmericasVoiceKAMALA HARRIS RUNNING FOR PRESIDENT IN 2028? 40 mins ago • RealAmericasVoiceLEFTISTS BLAME GUNS 41 mins ago • RealAmericasVoiceA TRAGIC WEEKEND 43 mins ago • RealAmericasVoiceFIXING WHAT IS BROKEN IN OUR SOCIETY 45 mins ago • RealAmericasVoiceREP. VAN DUYNE ON HEALTH CARE IN AMERICA 53 mins ago • RealAmericasVoice“WE WERE TRYING TO EXPLORE THE CLINTON FOUNDATION, AND WE WERE TOLD NO BY FBI HQ” 55 mins ago • RealAmericasVoice“THIS IS PREVALENT IN THE FBI. THEY HAVE THIS DEEP INNER STATE THAT IS PROTECTING FOLKS.” 56 mins ago • RealAmericasVoice