Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

POTUS TO SIGN EO CLASSIFYING FENTANYL AS A WEAPON OF MASS DESTRUCTION

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 15, 2025

“I am taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture