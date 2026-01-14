POTUS SETS THE RECORD STRAIGHT WITH REPORTER ON GREENLAND

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript11POTUS SETS THE RECORD STRAIGHT WITH REPORTER ON GREENLAND RealAmericasVoiceJan 14, 202611ShareTranscriptPOTUS: "You're saying that... you don't know what I'm going to do... your network doesn't know either."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsIf President Trump Wants Greenland, He is Getting Greenland 18 mins ago • RealAmericasVoiceUPDATE ON THE IRAN SITUATION 28 mins ago • RealAmericasVoiceDOJ, FBI SEARCH WASHINGTON POST REPORTER 29 mins ago • RealAmericasVoiceTHE LEFT’S DEVOTION TO THE IDEOLOGY IS “REALLY CRAZY” 32 mins ago • RealAmericasVoicePROTECTING TITLE IX 34 mins ago • RealAmericasVoiceMUST WATCH: A LEFTIST DOCTOR BELIEVES MEN CAN GET PREGNANT? 35 mins ago • RealAmericasVoiceLEFTISTS CONTINUE TO CREATE “INSTABILITY AND CHAOS” 39 mins ago • RealAmericasVoiceARE WE ABOUT TO ENGAGE IN MILITARY ACTION WITH IRAN? 44 mins ago • RealAmericasVoice